Moto Z2 Play vs Galaxy A7: quem vence?

São Paulo – O consumidor que busca um smartphone com recursos avançados por menos de 2 mil reais se depara com a escolha entre produtos como o Moto Z2 Play, da Motorola, e o Galaxy A7, da Samsung. Ambos são de 2017 e trazem características semelhantes, assim como marcantes diferenças.

Design

O Galaxy A7 de 2017 é um smartphone com visual parecido com o Galaxy S7, topo de linha da Samsung no ano passado. O produto tem revestimento em vidro reforçado e uma tela de 5,7 polegadas que tem resolução Full HD. O problema do seu design é que riscos podem ficar aparentes com facilidade e marcas de dedos, do manuseio diário, estão sempre lá.

Nesse ponto, o Moto Z2 Play leva vantagem. Ele tem revestimento em metal. Mas, em termos visuais, a câmera projetada para fora de linha de design pode incomodar. Ela está lá para permitir a conexão de acessórios, os Moto Snaps, que acompanham ou não o aparelho na caixa, dependendo do combo que você comprar. É possível acoplar capas, alto-falantes, projetores, câmeras e, claro, baterias adicionais.

A tela do produto da Motorola também é Full HD e tem 5,5 polegadas. Ambos oferecem boa ergonomia, considerando que são aparelhos com telas grandes.

Câmeras

A Motorola evoluiu muito as câmeras dos seus smartphones nos últimos anos, a começar pelo que já vimos no Moto G5 Plus. O Z2 Play consegue bons registros em ambientes bem ou mal iluminados porque tem câmera com abertura f/1.7. mas o Galaxy A7 não fica muito atrás do rival em locais com pouca luz por conta da sua abertura de f/1.9 e otimizações de software da Samsung. Nenhum deles é realmente bom na escuridão, mas uma luz fraca já permite fotos razoáveis com ambos.

O smartphone da Samsung oferece ajustes manuais para fotografia no seu app nativo de câmera que você só poderá usar no Z2 Play se for atrás de algum aplicativo dedicado a isso. Você pode usar os ajustes para regular a quantidade de luz na foto, o tipo de iluminação do ambiente e também o ISO.

Na câmera frontal o A7 também leva essa disputa. Assim como a câmera principal, a dianteira tem 16 megapixels e abertura de f/1.9 para melhorar a captação de luz. Com isso, as selfies podem ficar melhores com essa câmera.

O Moto Z2 Play tem câmeras com sensores de 12 megapixels e 5 megapixels. Vale notar que o aparelho tem um dos recursos mais úteis da Motorola no que tange a fotografia: a facilidade de regular a captação de luz tocando no ícone de sol que aparece ao redor do foco. Isso ajuda a fotografar melhor em cenas contra a luz.

Veja fotos tiradas com o Moto Z2 Play aqui e com o Galaxy A7 aqui.

Bateria

Nesse ponto, colocar o Moto Z2 Play ao lado de qualquer outro smartphone é injusto. A Motorola se esmerou para criar o produto com melhor duração de bateria da atualidade na sua primeira geração, mas foi rapidamente superado pelo Galaxy A9. Não só isso, a fabricante resolveu diminuir a capacidade da bateria de 3.600 mAh para 3.000 mAh no Moto Z2 Play. Com isso, a duração de bateria do produto foi de 20 horas de uso intenso. Se quiser, você ainda pode colocar o Snap de bateria e passar dois dias sem precisar de um carregador.

Ainda assim, o Galaxy A7 não é ruim nesse quesito. Acima da média, a bateria do aparelho durou 15 horas de uso intenso. Com isso, você vai passar um dia todo de uso sem precisar de um carregador ou bateria portátil.

Configuração

O Galaxy A7 leva vantagem por ter conexão Wi-Fi mais avançada do que o Z2 Play, o que lhe permite melhor desempenho de navegação na internet quando conectado a roteadores compatíveis.

Os processadores dos produtos têm poder de fogo semelhantes e dão conta de praticamente todos os aplicativos de produtividade e entretenimento da Play Store. Ainda assim, o Z2 Play é uma escolha melhor para jogos, mas não por causa da performance, e sim por causa do espaço de armazenamento, necessário para instalação de apps pesados como são os games. O aparelho da Motorola tem 64 GB, enquanto o rival tem 32 GB.

Veja os resultados de benchmarks a seguir.

Sistema

O sistema Android de ambos está na versão 7.0 Nougat. A Motorola, conhecida por oferecer um sistema próximo do que foi concebido pelo Google (usado no Google Pixel, não vendido oficialmente no Brasil), tem o Moto, um app que permite configurar o assistente de voz sempre ativo Google Now. Esse recurso não está presente no A7.

O produto da Samsung tem uma interface modificada e oferece alguns recursos ao usuário, como a Pasta Segura, um app da marca que guarda seus dados sigilosos com uma senha.

Além disso, apps do pacote Microsoft Office, extremamente populares em empresas, já estão instalados de fábrica. Outro recurso interessante do A7 é que ele tem a Samsung Cloud, um serviço grátis de armazenamento de fotos e vídeos que salva suas fotos para que você não as perca por acidente. Ele também facilita a migração para outros smartphones da Samsung.

Vale a pena?

Considerando os pontos acima, o Moto Z2 Play é um smartphone indicado para quem precisa de bateria e Android limpo acima de tudo. Já quem aprecia mais o conjunto da obra deve escolher o Galaxy A7.