Moto Z2 Play perde em bateria, mas melhora em memória e câmeras

São Paulo – O Moto Z2 Play tem duas características principais que o diferenciam do seu antecessor. A primeira é o armazenamento interno, que antes era de 32 GB, mas agora dobrou para 64 GB (expansível com cartão microSD de até 2 TB). Já a segunda está relacionada com um dos atributos mais bacanas do Z Play: a bateria. Com o Z2 Play, a Lenovo diminuiu a capacidade da bateria de 3.510 mAh para 3.000 mAh.

O aparelho ganhou um processador mais atualizado, o Snapdragon 625, e mais memória RAM (4 GB). As câmeras também melhoraram, especialmente a frontal que agora tem sensor de 5 megapixels, lente com ângulo de 85 graus e flash duplo. A câmera traseira chega com sensor de 12 megapixels e sua lente tem abertura de f/1.7 para melhor captura de luz, deixando as imagens mais nítidas.

Como seu antecessor, o Moto Z2 Play também se conecta a acessórios, como a bateria adicional, a caixa de som da JBL e um controle de jogos. Com tela Full HD de 5,5 polegadas, o novo smartphone da Lenovo sai por 1.999 reais, na versão mais barata, e 2.699 no modelo com a câmera Hasselblad.