Microsoft pode lançar Windows 10 leve para notebooks mais baratos

São Paulo – A Microsoft prepara uma versão mais leve do sistema Windows que poderá ser executada em notebooks mais baratos.

Segundo o ZDNet, a nova edição será chamada Windows 10 Cloud e a ideia é que esse software viabilize computadores que possam concorrer com os Chromebooks, que são sucesso de vendas nos Estados Unidos – apesar de serem vendidos somente pela Samsung no Brasil.

O Windows 10 Cloud rodará apenas aplicativos criados para o Windows unificado (Unified Windows Platform), que podem ser baixados da loja oficial da Microsoft. O ZDNet compara o Cloud com as antigas versões Windows RT (criado para processadores ARM) e o Windows 8.1 with Bing.

Haverá também uma versão chamada Windows 10 CloudN, que vem sem o aplicativo Media Player instalado.

A Microsoft não comentou o caso.