Microsoft lançará nova atualização do Windows 10 em outubro

Berlim – A Microsoft lançará em 17 de outubro a quarta grande atualização de seu sistema operacional Windows 10, que permitirá misturar imagens reais com virtuais e contará com uma versão tridimensional do popular programa Paint.

O vice-presidente executivo da Microsoft, Terry Myerson, fez este anúncio nesta sexta-feira em uma apresentação da companhia americana no marco da IFA de Berlim, uma das maiores feiras de eletrônicos de consumo do mundo.

A atualização, chamada “Fall Creators”, explora as possibilidades da denominada “Mixed Reality” (realidade misturada), uma combinação de imagens reais e virtuais, tanto em imagens fixas como em movimento, com aplicações para o trabalho, o estudo e o jogo.

O conhecido programa “Paint” foi submetido a uma revisão profunda que resulta quase irreconhecível e agora permite construir objetos com diferentes texturas em três dimensões bem como importá-los a fotografias e redimensionar seu tamanho.

Estas novidades poderão ser desfrutadas com uma série de novos óculos especiais que diferentes fabricantes vão pôr à venda também na data de lançamento da atualização “Fall Creators” e a partir de US$ 299.

A Microsoft estima que 500 milhões de dispositivos usam o Windows 10 mensalmente, o que transforma este sistema operacional no mais empregado dos criados pela companhia.