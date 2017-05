Microsoft ganha um reforço de peso em sua nova missão: WhatsApp

São Paulo – A Microsoft tem uma missão neste ano: tornar a sua loja Windows Store uma central de downloads única no seu novo sistema, chamado Windows 10 S. A empresa recebeu o apoio da Apple, com o iTunes, e do Spotify, com seu aplicativo de músicas. Agora, o WhatsApp deve ser a mais nova companhia a colocar seu app na loja da Microsoft.

A notícia vem do site especializado em Windows chamado Windows Central e o app já apareceu na loja da Microsoft—apesar de ainda não poder ser baixado.

O WhatsApp ainda não divulgou oficialmente a novidade e não há previsão de quando o aplicativo poderá realmente ser baixado da Windows Store.

Em computadores com Windows 10 ou OS X, o download pode ser feito diretamente do site do WhatsApp. Com ele, é possível usar o aplicativo no computador sem precisar acessar sua versão web em um navegador de internet

A Microsoft busca um caminho similar ao do Chrome OS, o sistema dos Chromebooks: permitir a instalação de aplicativos somente a partir de sua loja online. Essa abordagem, popularizada nos smartphones, dá mais controle sobre os programas compatíveis com o Windows, o que pode ajudar a minimizar problemas relacionados a vírus ou pirataria.