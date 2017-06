Microsoft apresenta seu novo console Xbox One X

Nova York – A Microsoft apresentou no domingo seu novo console, o Xbox One X, com gráficos em ultra-alta resolução (4k) e um processador com sistema de refrigeração líquido que o transformam no “mais potente e todos os tempos”, segundo anunciou o responsável pelo Xbox, Phil Spencer, em uma conferência prévia a feira de games E3 2017.

Após meses de especulação sobre o lançamento, até então conhecido como “Project Scorpio”, o Xbox One X, o menor da família “Xbox”, será colocado à venda no mundo todo no dia 7 de novembro, por US$ 499 dólares, e será compatível com todos os acessórios e jogos do Xbox One.

Em uma cerimônia transmitida pela internet, o chefe de engenharia de software do Xbox, Kareem Choudhry, classificou a placa gráfica do console, que roda a uma velocidade de 1172MHz, como um “trabalho artesanal”, já que o seu processador utiliza um líquido de arrefecimento da câmara de vapor geralmente limitado a servidores.

O hardware do novo console de Microsoft supera o mais recente lançamento rival, o PlayStation 4 Pró, da Sony, com características principais de processamento gráfico, como 6 teraflops e 12 GB de memória RAM GDDR5.

“Quando nós dizemos que é o verdadeiro 4K, nos referimos a 8 milhões de pixels, alta categoria dinâmica, ampla gama de cores, som premium como Dolby Atmos e reprodução ultra HD em 4K”, disse Choudhry.

Para além da compatibilidade dos acessórios e jogos do Xbox One com o novo console, Kareem Chaudhry anunciou que através da técnica “super sampling” os jogos em 4K serão melhor visto em televisões de 1080p.

“Vamos a ver o que este monstro pode fazer”, disse o diretor, divulgando em seguida vídeos de 42 novos jogos, 22 deles especificamente voltados para o Xbox One X, como “Forza Motorsport 7”, “Crackdown 3” e “Sea of thieves”.