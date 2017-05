Mensagens de contatos importantes terão destaque no WhatsApp

São Paulo — O WhatsApp ganhou destaque por ser grátis e simples de usar. Com mais de 100 milhões de usuários no Brasil, a quantidade de mensagens recebidas por dia pode ser enorme e, por isso, a empresa trará um novo recurso que vai facilitar ainda mais o uso do aplicativo: a possibilidade de marcar contatos como favoritos.

As conversas com os seus principais amigos aparecerão no topo do app para que você não perca mais nenhuma mensagem importante enviada por eles.

Três contatos por vez podem ser marcados como favoritos — eles podem ser trocados por outros quando você quiser. Dessa forma, você pode marcar conversas importantes para ficar de olho nas mensagens de maneira mais simples.

O recurso já foi detectado em uma versão de testes do WhatsApp pela equipe do site Android Police, especializado em análises sobre aplicativos para smartphones Android.

Ainda não há previsão de lançamento da novidade para todos os usuários do app. É provável que não demore muito tempo até que o recurso chegue ao seu celular.