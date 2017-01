Os 7 melhores aplicativos que testamos em dezembro

São Paulo — Dezembro contou com dois grandes lançamentos de apps: o jogo Super Mario Run, da Nintendo, e o Uber Eats, app da Uber para delivery de comida. Além deles, temos outros cinco bons aplicativos que marcaram nossos testes durante o último mês. Veja abaixo.

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

Em dezembro, saiu no Brasil o Uber Eats. O aplicativo serve para quem quer pedir comida para ser entregue em casa. O aplicativo, que funciona apenas em São Paulo por ora, traz uma lista de restaurantes conhecidos da capital. Após o pedido, a comida é entregue por um motorista da Uber.

Pago (9,99 dólares), em português, para iPhone/iPad

Super Mario Run é a estreia do encanador mais famoso do mundo nos smartphones. O jogo funciona de forma parecida com outros já famosos, como Temple Run. Ele é muito simples e é possível jogar o game com apenas uma mão sem dificuldade. Mario chega até a desviar sozinho de obstáculos e alguns inimigos. O jogo tem alguns recursos de graça, mas para a experiência completa é preciso pagar 9,99 dólares.

Zen

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

Zen é um app para quem quer meditar. Ele tem programas de áudio para diversos objetivos. Entre eles estão: dormir, despertar intuição, despertar alegria ou vencer o medo. Um ponto alto é que o app e seu conteúdo estão em português—algo não usual entre aplicativos desse tipo. O visual colorido e alegre é uma atração à parte dentro do aplicativo.

Duolingo

Grátis, em português, para iPhone/iPad e Android

O Duolingo é um app bem conhecido. Em dezembro, ele ganhou um novo recurso que promete ajudar usuários a não desistir de aprender uma língua. Chamado de Duolingo Clubs, a ferramenta permite que a pessoa faça parte de grupos de estudo ou até mesmo crie seu próprio grupo. Dentro de um time, os membros podem visualizar o que as outras pessoas estão fazendo. Além disso, há um ranking dos usuários que estão se dedicando mais a aprender o idioma selecionado.

Overlay

Grátis, em inglês, para Android

O Overlay é um app de fotografia. Ele permite que o usuário coloque frases e imagens com diferentes cores e texturas – algumas máscaras e tipografias são pagas. Uma das características mais bacanas do app é que você não precisa abrir a galeria do seu smartphone para escolher uma foto. Todas as imagens do aparelho são automaticamente sincronizadas no aplicativo. Um ponto negativo do Overlay é que não há a possibilidade de editar uma fotografia sem antes cortá-la.

Anchor

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

O Anchor é um aplicativo peculiar. Talvez, a maneira mais simples de defini-lo seja compará-lo com o Twitter. As mensagens são curtas, mas o método de inserção não é o texto, e, sim, a voz. Com isso, o Anchor se apresenta como uma plataforma de compartilhamento de pequenos podcasts. Você pode gravar clipes de áudio de 2 minutos sobre qualquer assunto e compartilhá-los com os seus seguidores.

Mars: Mars

Grátis, em inglês, para Android e iPhone/iPad

Mars: Mars é um jogo divertido sobre exploração espacial. Nele, o usuário controla um astronauta equipado com uma mochila com propulsão a jato. A premissa é simples: basta pular de uma base até outra controlando velocidade e direção usando a mochila. O jogo é extremamente simples, mas bastante divertido. Outro ponto alto é o visual minimalista e com belas cores. Vale lembrar que o jogo entrou para a lista de melhores do ano da Apple.