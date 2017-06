Macron bate recorde no Twitter com mensagem para Trump

O presidente da França, Emmanuel Macron, se tornou nesta sexta-feira o francês com mais retuítes com a mensagem “Make our planet great again (fazer nosso planeta grande de novo)” publicada no Twitter, que foi compartilhada mais de 140.000 vezes, segundo a rede social.

Na quinta-feira às 23H30 (18H30 de Brasília), o presidente francês fez uma declaração em seu idioma e depois em inglês para responder a Donald Trump, que tinha acabado de anunciar a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima.

Paralelamente, escreveu um tuíte desafiando seu contraparte americano, defendendo “tornar nosso planeta grande de novo”, uma versão modificada do famoso lema de campanha de Trump “fazer os Estados Unidos grandes de novo” (Make America great again).

A mensagem, escrita em maiúsculas sobre um fundo verde, foi compartilhada no mundo todo. Mais de 20% dos retuítes foram nos Estados Unidos, 10% na França, 5% no Reino Unido e 3% no México, segundo a empresa Visibrain.

O recorde de retuítes para um político pertence ao ex-presidente americano Barack Obama, cuja mensagem “Four more years” (Mais quatro anos), durante sua reeleição em 2012, foi compartilhada mais de 900.000 vezes.