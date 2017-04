Mac Pro será reformulado, mas não tem data para chegar

São Paulo – A Apple fez algo que, geralmente, não faz: a empresa admitiu que precisar repensar o design de um de seus produtos mais poderosos. Em entrevista ao Buzzfeed News, Phil Schiller, vice-presidente de marketing da Apple, afirmou que a companhia está “repensando completamente o Mac Pro.”

O Mac Pro ganhou sua última atualização em 2013. Na época, o computador não foi muito bem recebido por alguns críticos devido ao design cilíndrico que, apesar de compacto, era cheio de falhas internas — o GPU duplo, por exemplo, foi totalmente contra as apostas da indústria de usar apenas um processador com configuração avançada. Porém, outros especialistas aplaudiram a Apple pela ousadia de criar um gadget tão diferente.

“Fizemos algo inovador que achamos que seria ótimo. O que descobrimos é que foi ótimo para alguns e não para outros — o suficiente para percebermos que tínhamos que seguir outro caminho e procurar a próxima resposta”, disse o executivo.

Schiller não deu muitos detalhes de como será o visual do novo Mac Pro. Segundo ele, a Apple está trabalhando para criar um sistema modular, para facilitar a atualização das configurações. Junto, a empresa deve lançar um display “pro”, mas nenhum detalhe adicional foi fornecido por Schiller.

Contudo, para que a empresa não caia mais nas restrições de design do modelo existente, a equipe responsável pela atualização ganhou bastante tempo para desenvolver algo do zero. “Você não vai ver nenhum desses produtos neste ano”, disse Schiller. Ele não forneceu detalhes sobre uma possível data de lançamento. Esperamos que no ano que vem alguma novidade seja divulgada. “É importante fazer algo grande, que vai levar mais tempo do que este ano para fazer”, disse.

A divulgação do novo modelo não significa que o Mac Pro de 2013 será descontinuado. Pelo contrário, a Apple aproveitou o anúncio para relançar a versão antiga com algumas melhorias. O Mac Pro de 2,9 mil dólares agora tem Intel Xeon E5 e um GPU AMD dual G500. Sua versão mais cara, de 3,9 mil dólares, ganhou um chip octa-core e GPU dual FirePro D700.

Além do Mac Pro, a empresa também pretende lançar uma nova versão “pro” do iMac, seu computador de mesa de médio porte.