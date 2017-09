Má notícia, iPhones 5 e 5c estão oficialmente ultrapassados

São Paulo – A partir de hoje, usuários começarão a receber a atualização do sistema operacional da Apple para iPhone e iPad, o iOS 11.

Enquanto donos de aparelhos mais novos comemoram, quem tem um iPhone 5 ou iPhone 5c não verá motivo para tanta felicidade. Os dois produtos não receberão a atualização do sistema. Eles estão, portanto, oficialmente ultrapassados.

O motivo para isso é que o iOS 11 funcionará apenas em dispositivos que são baseados em 64 bits—o que não é o caso das duas versões do smartphone, que funcionam em 32 bits.

Mudanças na App Store, loja de aplicativos da Apple, trarão ainda mais mudanças para iPhone 5 e iPhone 5c. Até o final de 2017, a loja aceitará apenas aplicativos rodando em 64 bits.

Com isso, alguns apps ficarão incompatíveis com as duas versões do iPhone. Uma área lá dentro da loja, no entanto, mostrará apps rodando em 32 bits—será uma área chamada “Compatibilidade de Aplicativos”.

Não só o iPhone foi atingido por essas mudanças. O iPad 4, tablet da Apple, também não receberá a atualização para o sistema.