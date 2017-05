M5 Note tem design elegante e boa configuração por preço justo

São Paulo – O M5 Note, da Meizu, é um smartphone que chama mais a atenção pelo design do que pelas especificações internas. Com corpo em metal, o aparelho tem visual minimalista e elegante. A tela de 5,5 polegadas tem bordas curvas e as linhas da antena estão em uma posição similar às do iPhone 6s. O sensor de impressões digitais do M5 Note, diferentemente de muitos dispositivos Android, está posicionado na frontal do celular.

Na parte interna, o smartphone da Meizu chega com processador MediaTek e memória RAM de 3 GB. O gadget tem armazenamento interno de 32 GB, expansível com cartão microSD de até 128 GB. As câmeras do M5 Note são intermediárias–a traseira tem sensor de 13 megapixels e a frontal tem sensor de 5 megapixels. Com uma bateria grandona de 4.000 mAh e disponível nas cores dourada, cinza e prata, o M5 Note está à venda no site da Vi por 1.299 reais à vista.