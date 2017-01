LG X Cam tem câmera traseira dupla e custa R$ 1.500

São Paulo – Como o próprio nome sugere, a principal característica do LG X Cam são as suas câmeras. Na parte traseira do smartphone estão duas delas. Uma tem ângulo de visão de 78 graus e resolução de 13 megapixels. A outra, ângulo de 120 graus e sensor de 5 megapixels.

Elas devem ser usadas de acordo com a situação. Se o usuário busca uma foto mais fechada, pode optar pela primeira. Se o intuito é pegar mais detalhes da cena, a com maior ângulo de visão é mais apropriada. Por último, o smartphone conta com uma câmera traseira de 8 megapixels. No total, são três câmeras à disposição, assim como no iPhone 7 Plus ou no LG G5.

Por dentro, o dispositivo da LG tem configurações medianas. Seu processador é um Mediatek MT6753 de oito núcleos, a memória RAM é de 2 GB e a capacidade de sua bateria é de 2.500 mAh. O armazenamento interno do smartphone é de 16 GB com espaço para cartão microSD de até 2 TB. Com tela HD de 5,2 polegadas e Android Marshmallow 6.0 instalado, o X Cam está disponível nas cores rosa, dourado e prata. Seu preço sugerido é de 1.499 reais no site da LG.