LG lança smartphone com tela incomum no Brasil

São Paulo – A LG lança no Brasil o smartphone LG G6, que tem um formato de tela incomum. O aparelho, que é o topo de linha da marca, tem tela com “FullVision”. Esse padrão, criado pela LG, envolve resolução Quad HD+ (superior ao Full HD) e proporção de 18:9, em vez da comum 16:9.

Com isso, a tela de 5,7 polegadas é mais comprida do que a de outros smartphones. A ideia é que isso viabilize o uso de aplicativos com mais espaço ou mesmo o uso de dois apps simultaneamente.

“É com grande satisfação que apresento o LG G6, o novo smartphone premium da LG, para o Brasil”, disse Cesar Byun, presidente da LG Brasil, durante o evento de lançamento do dispositivo em São Paulo.

O display do G6 também tem suporte para HDR, nos padrões HDR 10 e Dolby Vision. A Netflix e outras produtoras de vídeos devem filmar novos programas com o uso dessa tecnologia, que melhora contraste e brilho das cenas – isso, aliás, já é padrão nas TVs 4K mais sofisticadas.

A tecnologia FullVision é a alternativa da LG para a tendência de telas infinitas no mercado de smartphones, puxada pela Xiaomi e pela Samsung.

“Queremos telas grandes, mas nãos smartphones grandes. Aparelhos grandes não cabem no bolso, são fáceis de cair e as pessoas não se sentem confortáveis com eles. Com o LG G6, oferecermos o melhor de dois mundos. É a tela de cinema que cabe na sua mão”, disse Bárbara Toscano, gerente executiva de marketing da LG Brasil.

Para fotografias, o LG G6 tem duas câmeras de 13 megapixels na parte traseira, para viabilizar boas imagens mesmo de cenas que estejam distantes, sem deixar de lado a boa qualidade dos retratos, normalmente tirados mais próximos à câmera. Para selfies, o gadget tem câmera frontal de 5 megapixels, com lente grande angular de 100º.

O smartphone topo de linha da LG não chega ao Brasil com configuração de hardware inferior a versão vendida no exterior, como aconteceu com o G5, lançado por aqui como G5 SE. O G6 chega com o melhor da tecnologia da LG. Seu processador é um Snapdragon 821, ele tem 4 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno.

Assim como na geração passada do produto, o sensor de impressões digitais fica na parte traseira do produto, perto da câmera. Como novidade em termos de design, o smartphone agora tem resistência contra água e poeira, segundo certificação IP68. Com isso, ele pode ser mergulhado em água doce a 1,5 m de profundidade por até 30 minutos.

O sistema do G6 é o Android 7.0 Nougat, com personalização de interface da fabricante.

O preço sugerido do LG G6 é de 3.999 reais. Vendas online começam amanhã, e, na semana que vem, o produto estará disponível no Brasil todo.

Nessa faixa de preço, ele rivaliza com o Galaxy S8, de 3.999 reais, lançado pela Samsung recentemente (ainda em fase de pré-venda).

Modular?

No ano passado, a LG apostou em acessórios modulares, ou seja, que se acoplavam ao smartphone G5 para ampliar suas funcionalidades. Essa estratégia foi abandonada no novo topo de linha da empresa, porque ela entendeu que tela era mais importante do que os acessórios. O G5 sai do mercado com o lançamento do G6.