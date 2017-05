LG lança Smart TVs 4K de nova geração com Netflix “grátis”

São Paulo – A LG Electronics lança nesta semana as suas Smart TVs 4K de nova geração no Brasil. Os aparelhos das linhas Ultra HD e Super Ultra HD têm tamanhos de tela de 43 a 86 polegadas e preços que variam entre 3.349 reais e 39.999 reais.

Os novos modelos chegam ao mercado com três meses de mensalidade grátis na Netflix, válida também para quem já é assinante. Essa promoção é válida até 16 de julho deste ano.

Os televisores Ultra HD têm painéis LDC/LED IPS, que oferecem amplo ângulo de visão. A fabricante promete “a melhor imagem de qualquer ângulo”. Isso significa que você não verá distorções de cores ou cenas ao não olhar diretamente de frente para a TV.

“O consumidor não precisa ter que brigar com a sua família para ter a melhor experiência com a televisão”, afirmou Igor Krauniski, gerente de produto de TV da LG Brasil, que mostrou um gráfico de como as pessoas costumam assistir TV.

O controle remoto dos aparelhos tem atalhos numéricos para abrir rapidamente os apps mais usados na plataforma Smart, chamada WebOS 3,5. O acessório tem também botões dedicados para os aplicativos de streaming Netflix e Amazon Prime Video.

O som dos aparelhos tem tecnologia da Harman Kardon, empresa comprada pela Samsung no ano passado. Suas telas também são capazes de reproduzir conteúdos filmados em HDR, que melhorara brilho e contraste das imagens.

Roberto Barboza, vice-presidente de vendas na LG Brasil, está otimista com a recuperação da economia brasileira neste ano e diz que o mercado de TVs, em baixa em 2016, já se recupera.

“Prevemos crescimento grande Ultra HD, hoje a participação total desse percentual é de 10%. Acreditamos que ele pode dobrar. Em outros países, a participação é de 25%. Segundo dados da consultoria GfK, a média de vendas por mês de Ultra HD em 2016 era de 40 mil pessoas. Neste ano, já são 60 mil. Acreditamos em números próximos de 100% de crescimento no 4K”, afirmou Barboza a EXAME.com.

Assim como a Samsung, a LG teve que reabastecer os estoques do varejo por conta das vendas de novembro, dezembro e janeiro, que tiveram, respectivamente, Black Friday, Natal e saldões de férias

O modelo mais simples na nova geração de Smart TVs da LG é chamado 43UJ6525/UJ6565 e já pode ser encontrado no varejo online por 2.499 reais. Já a linha Super Ultra HD estará no mercado nacional, com o modelo 86SJ9570, a partir de junho.