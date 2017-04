LG lança notebook de tela grande mais leve do mercado

São Paulo — A LG lança nesta semana o notebook chamado LG Gram, voltado para quem precisa de um computador de alta performance que seja leve e tenha tela grande.

O aparelho tem menos de 1 kg, apesar de seu display ser de 15,6 polegadas — com resolução Full HD. O produto também é bastante fino, com 1,5 cm de espessura.

Para deixar o notebook leve, a LG utilizou nano carbono e magnésio “E-Form” para criar o LG Gram. Esses materiais são usados na fabricação de carros e aviões.

Segundo a fabricante, o aparelho pode ser ligado em menos de 10 segundos e tem autonomia de bateria de 9 horas a até 12 horas e meia de uso (em tarefas mistas, como navegação web, uso de software e reprodução de vídeos).

Leonardo Almeida, gerente de produto da área de informática da LG Electronics do Brasil, conta que a empresa buscou um nicho de mercado para este lançamento. “Observamos as tendências e vimos que a maioria dos aparelhos tinha tela de 13 polegadas. Apostamos em um produto que tivesse tela grande e, ao mesmo tempo, fosse leve”, afirmou Almeida a EXAME.com.

Ele disse ainda que a empresa estuda oferecer notebooks com placas de vídeo dedicadas, produtos voltados para o público gamer, que tem sido o alvo de concorrentes como Samsung, Dell e Acer.

O LG Gram tem duas versões: uma de 6.599 reais, com memória de 128 GB (SSD); processador Intel Core i5 de 7ª geração e 8 GB de memória RAM (DDR4), e outra de 7.999 reais, com memória de 256 GB, Intel Core i7 e 8 GB de RAM. Ambos os modelos têm teclados retroiluminados para facilitar a digitação em locais escuros.

O notebook premium da LG se posiciona com valor abaixo do rival oferecido pela Samsung, o Style S51, que pesa 799 gramas e tem tela de 13,3 polegadas.

Para conseguir oferecer um notebook mais barato do que a concorrente, a Almeida disse que o ponto crucial foi o investimento que fez em design do produto, que resultou no uso de materiais diferentes, uma vez que os componentes internos, como processador e memórias são basicamente os mesmos. Vale notar que o aparelho é montado no Brasil, na fábrica da LG no interior de São Paulo.