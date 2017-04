LG Gram é um notebook com telona que pesa menos de 1 kg

São Paulo – Com configuração avançada e visual premium, o LG Gram é para quem precisa de um notebook leve de alta performance. Ele pesa menos de um quilograma (994 gramas, especificamente) e tem uma telona Full HD de 15,6 polegadas – o S51 da Samsung é bem mais leve (799 gramas), porém seu display é menor, com 13,3 polegadas. Para deixar o Gram com esse design, a LG usou materiais utilizados na fabricação de aviões, como o nano carbono. Além disso, o teclado do aparelho é retroiluminado, facilitando a digitação em ambientes pouco iluminados.

Por dentro, o notebook tem duas opções de processador: 7ª geração Intel Core i5 ou i7. A memória RAM é de 8 GB e o armazenamento interno em SSD pode ser de 128 GB ou de 256 GB. O Gram impressiona no quesito bateria, já que ela aguenta entre 9 e 12 horas e meia de duração, segundo a LG. O dispositivo está à venda no site da marca em duas cores: cinza e branco. A versão com 128 GB de memória SSD custa 6.999 reais e o modelo com 256 GB sai por 7.999 reais.