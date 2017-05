LG G6 tem tela feita para vídeos que quase não existem – ainda

São Paulo – Se você é fã de vídeos em altíssima qualidade, o LG G6 é uma das melhores opções disponíveis hoje no mercado. Sua tela FullVision, como a marca a chama, tem resolução Quad HD+ (superior ao Full HD, mas inferior ao 4K) e proporção de 18:9, que dá ênfase para a reprodução de vídeos. O display tem 5,7 polegadas e suporta uma tecnologia ainda pouco usada em filmagens de filmes e séries: o HDR.

Assim como nas câmeras, o HDR equilibra taxa de brilho e contraste das cenas para que o resultado seja melhor do que o visto em telas comuns. No futuro próximo, Netflix, Amazon e outras produtoras audiovisuais passarão a usar essa tecnologia em seus conteúdos. Além desse vanguardismo da LG, o G6 tem tela verticalmente mais comprida do que a média, o que permite o uso de dois apps ao mesmo tempo. Um exemplo simples é o uso da galeria e do app da câmera ao mesmo tempo, para que você veja o resultado imediatamente, ao mesmo tempo em pode estar pronto para mais um “clique”.

O LG G6 tem configuração avançada, com processador Qualcomm Snapdragon 821 (do ano passado), 4 GB de RAM, 32 GB de armazenamento interno, duas câmeras traseiras com distâncias focais distintas de 13 megapixels – que viabilizam fotos com zoom sem perda de qualidade – e câmera frontal de 5 megapixels. O G6 tem preço sugerido de 3.999 reais.