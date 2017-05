Leilão da Receita tem iPhone 7 por metade do preço

São Paulo — A Receita Federal vai realizar um leilão em 6 de junho do qual participam 27 lotes de iPhones 7, com duas unidades por lote. Os 56 aparelhos em questão foram apreendidos em setembro do ano passado.

Os lances podem ser dados via internet a partir da próxima quarta-feira (24), com valor mínimo de 3 mil reais por lote (os aparelhos são de 128 GB nesse caso). O smartphone da Apple custa a partir de 3.499 reais em seu site oficial. Ou seja, cada iPhone 7 pode sair por menos da metade do preço.

Os aparelhos que fazem parte desse leilão foram apreendidos pela alfândega do Aeroporto Internacional de Guararapes, no Recife. Ao todo, são 58 lotes com eletrônicos, joias e roupas.

Vale notar que quem comprar os produtos terá que pagar ICMS e taxa de armazenagem de 7,47% sobre o valor da compra.

Os interessados podem dar lances no leilão até dia 5 de junho, sempre das 8h às 18h. O edital do leilão restringe os itens para uso pessoal, ou seja, não é permitido revender os artigos comprados. Podem participar tanto pessoas físicas quanto jurídicas.

Para participar do leilão da Receita é preciso ter um certificado digital, bem como estar em dia com tributos federais. No site da Receita, é possível obter gratuitamente a Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União. Sua validade é de seis meses.