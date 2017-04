Legion Y720 da Lenovo é para quem está em busca de diversão

São Paulo – O Y720 é um notebook que faz jus à família Legion, linha especializada em games da Lenovo. Para começar, ele vem com processador Intel Core i7 de 7ª geração. A memória SSD de 128 GB é combinada a um HD de 1 TB. Ele ainda tem uma placa gráfica dedicada de 6 GB NVIDIA GeForce GTX-1060, que traz suporte para realidade virtual. Por causa dela, o usuário pode editar vídeos e jogar games pesados em uma tela Full HD de 15,6 polegadas.

O notebook tem tecnologia de áudio Dolby Atmos que, segundo a Lenovo, permite que o som flua de baixo para cima, proporcionando uma experiência imersiva à pessoa. O teclado do aparelho é retroiluminado e pode ser programado para que cores e intensidade do brilho fiquem do jeito que o usuário gosta. Além disso, o Legion Y720 tem suporte sem fio para controle de Xbox One para melhorar a jogabilidade. Com sistema Windows 10, o notebook está à venda exclusivamente no site da Lenovo a partir de 6.999 reais.