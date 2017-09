KFC chinês adota reconhecimento facial como forma de pagamento

A rede americana de fast-food KFC lançou nesta sexta-feira na China um sistema de pagamento futurista via reconhecimento facial, coincidindo com o uso crescente desta tecnologia no país.

Com este dispositivo implementado pela rede especializada em frango frito, os clientes de um restaurante da cidade de Hangzhou (leste) poderão fazer seus pedidos através de um terminal tátil com a carteira guardada no bolso.

O grupo Yum, proprietário das marcas KFC e Pizza Hut, entre outras, se associou com o sistema de pagamento móvel Alipay, do gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba, para criar esta nova tecnologia, que a Yum China descreve como uma “estreia mundial”.

O terminal de pedidos funciona comparando os rostos dos clientes com a foto que têm em sua conta do Alipay para validar o pagamento.

Na China, cada vez é mais frequente o uso da tecnologia de reconhecimento facial, que já é empregada no Templo do Céu, um famoso lugar turístico de Pequim, para dissuadir quem rouba papel higiênico, e pela companhia aérea China Southern, que a utiliza como substituição dos cartões de embarque.