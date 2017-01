K6 Plus da Lenovo é um smartphone completão com preço justo

São Paulo – O K6 Plus da Lenovo é um smartphone que deve agradar a vários tipos de usuários. Ele é uma boa aquisição para quem busca por um celular para assistir a filmes. Isso porque ele tem tela Full HD de 5,5 polegadas e dois alto falantes com som estéreo Dolby Atmos. Graças à sua bateria de 4.000 mAh, o K6 Plus também é uma ótima pedida para quem quer um dispositivo que aguente um dia inteiro com apenas uma recarga.

O smartphone da Lenovo vem com processador Snapdragon 430, memória RAM de 3 GB e armazenamento interno com espaço para cartão microSD de até 128 GB. Outros atributos bacanas do aparelho são seu visual com acabamento em alumínio e o sensor de impressões digitais posicionado na parte traseira do dispositivo.

As câmeras principal e frontal têm sensores de 16 megapixels e 8 megapixels respectivamente. Com Android Marshmallow 6.0 instalado, o K6 Plus tem um preço que faz jus às suas configurações: 1.299 reais.