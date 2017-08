Jovens dos EUA trocam Facebook por Instagram e Snapchat

Os adolescentes e adultos jovens americanos migraram paulatinamente do Facebook para o Instagram e o Snapchat, atraídos pelo perfil mais visual destas redes sociais, segundo um estudo da empresa eMarketer publicado nesta terça-feira.

O número de “usuários mensais ativos” (que entram ao menos uma vez por mês) do Facebook nos Estados Unidos com entre 12 e 17 anos este ano “diminuirá 3,4% em comparação com 2016, para 14,5 milhões”, uma redução que “se acelera”, pois a queda no ano passado foi de apenas 1,2%, aponta a eMarketer.

A diminuição observada entre os mais jovens “empurra para baixo” o crescimento do número total de usuários do Facebook, que se espera que aumente 2,4%, até 172,9 milhões de pessoas, nos Estados Unidos.

Segundo a eMarketer, o Instagram – a plataforma para compartilhar fotos propriedade do Facebook – e o serviço de mensagens Snapchat se beneficiam deste desinteresse.

“Vemos adolescentes e adultos jovens migrando para o Snapchat e o Instagram. Ambas as plataformas são bem-sucedidas porque estão mais em sintonia com a sua forma de se comunicar, ou seja, com os conteúdos visuais”, explica o analista Oscar Orozco, citado no estudo.

A pesquisa de mercado prevê também que a quantidade de usuários do Snapchat nos Estados Unidos crescerá 25,8%, até 79,2 milhões, um aumento impulsado pelos jovens de 18 a 24 anos, que deveriam aumentar para 24,4 milhões (+19,2% em relação ao ano passado), mais numerosos do que no Facebook, que atrairá 23,5 milhões.

Como resultado, “pela primeira vez” este ano, a eMarketer prevê que adolescentes e jovens adultos (12-24 anos) sejam mais numerosos no Snapchat do que no Facebook ou no Instagram.

Os usuários do Instagram aumentarão 23,8% em 2017, até chegar a 85,5 milhões, dos quais 22,1 milhões terão entre 18 e 24 anos. Os menores de 12 anos aumentarão 19% e os que estão na faixa de 12-17 anos aumentarão 8,8%, segundo a eMarketer.