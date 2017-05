Jovem bate recorde de retuítes em campanha por nuggets grátis

O Tweet do adolescente americano Carter Wilkerson‏ (@carterjwm) pedindo retweets para ganhar um ano de nuggets da rede de fast food @Wendys se tornou oficialmente o mais retweetado de todos os tempos na plataforma.

Com mais de 3,435 milhões de retweets, a publicação ultrapassou a então líder (com 3,430 milhões RTs) – a famosa selfie da apresentadora Ellen Degeneres (@TheEllenShow) na cerimônia do Oscar de 2014.

O Tweet de Carter, postado como uma brincadeira pelo usuário, virou o que está acontecendo na plataforma globalmente.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017

O desafio começou quando Carter Wilkerson‏ (@carterjwm) perguntou no Twitter ao restaurante @Wendys quantos retweets seriam necessários para ter um ano de nuggets de graça e a rede americana fast food rapidamente respondeu: 18 milhões.

O jovem, então, começou uma campanha para conseguir os retweets e se tornou o que está acontecendo na plataforma, engajando perfis do mundo todo: marcas, celebridades, influenciadores e pessoas comuns retweetaram a publicação.

E o perfil de Carter Wilkerson‏ (@carterjwm) ficou mais popular: antes com 138 seguidores, agora tem mais de 100 mil.

Além disso, a hashtag #NuggsForCarter ganhou um emoji especial com a imagem de uma caixa de nuggets do @Wendys. E o assunto também foi tópico de Moments, ferramenta de curadoria do Twitter que busca os melhores tweets e assuntos mais relevantes todos os dias.

Com o sucesso repentino e a possibilidade de impactar milhares de pessoas, Carter e sua família demonstraram a vontade de ajudar a sociedade de alguma forma.

Em resposta a isso, @Wendys, além de presenteá-los com um cartão com direito a um ano de nuggets de graça, fará uma doação de US$ 100.000 em nome de Carter para a Fundação Dave Thomas para Adoção (@DTFA), que encontra casas para crianças em orfanatos. Carter está arrecadando fundos para a causa em seu site nuggsforcarter.com.

A rede de lanchonetes Wendy’s tem uma parceria de longa data com o Twitter, utilizando a plataforma para se comunicar de uma forma diferente e criativa com as pessoas.

“Não poderíamos estar mais entusiasmados com Carter por ter quebrado o recorde do Tweet mais Retweetado de todos os tempos”, disse Kurt Kane, diretor de marketing e conceito da The Wendy’s Company. “Nós amamos o Twitter porque ele nos permite conversar com as pessoas de maneiras reais e divertidas, e eles nos amam de volta como resultado”, disse.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.