JBL Wind é uma caixa de som para quem anda sobre duas rodas

São Paulo – Você anda de moto ou bicicleta e sente falta de ouvir música? A JBL criou um dispositivo que pode acabar com esse problema. Wind (vento, em inglês) é uma caixa de som que se conecta via Bluetooth a outros dispositivos e que pode ser acoplada no guidão. Além do Bluetooth, há três maneiras de escutar suas canções preferidas no gadget: a partir da leitura do cartão microSD de até 32 GB, pela conexão auxiliar com outro aparelho e por rádio FM.

Compatível com Android e iPhone, o Wind permite que o usuário faça chamadas a partir do dispositivo. É possível reproduzir músicas por até 10 horas ininterruptas, segundo a marca. Uma característica interessante da caixa de som é que conta com classificação IP45, ou seja, ela é resistente a jatos d’água de baixa pressão, como chuviscos. A Wind está à venda no site da JBL por 199 reais.