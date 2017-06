JBL Duet BT são estilosos e farão você esquecer do seu smartphone

São Paulo – Os fones de ouvido JBL Duet BT são voltados para quem valoriza o design de um produto. Eles têm almofadas de couro e parte de suas conchas acústicas são revestidas de alumínio. Outra característica bacana do visual dos fones é que eles são dobráveis, permitindo que o usuário os armazenem em pequenas bolsas. Aliás, eles vêm com um estojo para preservá-los contra batidas e arranhões.

Além de estilosos, os fones JBL Duet BT se conectam via Bluetooth a dispositivos Android e iPhone e aguentam até 16 horas de bateria, segundo a marca. Eles também permitem que o usuário seja mais independente do smartphone, já que é possível controlar músicas e chamadas diretamente das conchas. Caso acabe a bateria dos fones, é possível usar um cabo com controle remoto (que acompanha o produto) para conectar os fones a outros aparelhos. O JBL Duet BT está à venda no site da marca por 599 reais.