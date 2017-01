Janeiro é o melhor mês do ano para usar o Tinder

Adeus ano velho, feliz ano novo. Se você já fez sua listinha de resoluções e, por um acaso, ela envolva conhecer novas pessoas, aqui vai uma dica – e não, ela não tem nada a ver com sua roupa de baixo durante o réveillon: use o Tinder em janeiro.

De acordo com um levantamento de dados feitos pelo aplicativo, as chances de você dar match com alguém durante o primeiro mês do ano são maiores do que no restante do tempo, a causa disso é justamente a insatisfação com o ano anterior.

“Nas últimas semanas do ano, é comum refletir sobre suas conquistas, fracassos, e pensar sobre como melhorar sua vida no Ano Novo – especialmente no quesito romance”, afirmou Jess Carbino, socióloga do Tinder ao site americano Newsweek.

Não à toa, conforme o número de novos casais cresce, o dos antigos diminui. Uma pesquisa realizada pela Legal Services, firma britânica de advocacia, concluiu que um a cada cinco casais se separa logo após as festas de final de ano.

A maioria dos pedidos de separação rola no primeiro dia útil do ano. Com mais gente na pista, é natural que novos romances comecem a pipocar.

Segundo projeções do Tinder, o melhor dia para usar os apps de relacionamento acontecem logo depois: em 2017 a data mais caliente do ano será 8 de janeiro.

O Tinder espera que no segundo domingo deste ano aconteça um aumento de até 12% no número de matchs. E não só eles, para o site de relacionamentos Match.com, o número pode ser ainda maior: um crescimento de 42% na formação de casais.

E, se o interesse for realmente usar essas ferramentas para encontrar alguém, é melhor não perder tempo, apesar de janeiro ser ótimo, ele também vai se desgastando.

Conforme o mês passa, as pessoas começam a perder esse sentimento de renovação e, consequentemente, o interesse em novos romances cai.

Os números do Tinder revelam que, comparando os números do dia 3 de janeiro de 2016, com os do dia 31 do mesmo mês, houve uma queda de 10% na formação de novos pares.