Itaú começa a usar WhatsApp para atender clientes de alta renda

São Paulo – O Itaú Unibanco anunciou nesta terça-feira que iniciou um piloto por meio do qual gerentes de contas passarão a usar o aplicativo WhatsApp para atender clientes digitais de alta renda, um público de cerca de 500 mil pessoas.

O acordo, o primeiro no mundo do aplicativo com uma instituição financeira, segundo Itaú Unibanco, prevê apenas a troca de informações, mas deve gradativamente evoluir para incluir transações bancárias, embora ainda não haja um calendário nesse sentido.

Na prática, gerentes de contas Personnalité Digital usarão a versão do aplicativo para computadores, o WhatsApp Web, como um dos canais para contato com os clientes.

“Para os correntistas não muda nada”, disse à Reuters o diretor-executivo de Tecnologia do Itaú Unibanco, Ricardo Guerra.

O executivo admitiu que o acordo envolve uma remuneração financeira do Itaú para o WhatsApp, mas não quis dar detalhes.

Mais cedo nesta terça-feira, a Reuters publicou que o Facebook, controlador do WhatsApp, está começando a testar novos recursos para facilitar a comunicação entre empresas e clientes, incluindo companhias aéreas, sites de comércio eletrônico e bancos. como forma de monetizar o uso do aplicativo.