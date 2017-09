iPhone X: veja todos detalhes do novo smartphone da Apple

São Paulo – Confirmando rumores, a Apple anuncia hoje a chegada de um novo smartphone, o iPhone X. Ele complementa a linha ao lado dos recém-anunciados iPhone 8 e iPhone 8 Plus.

O produto chega para comemorar o aniversário de dez anos do iPhone. Aliás, o X serve como algoritmo romano para o número 10. No anúncio, a Apple chamou o produto de “iPhone ten”, ou “iPhone dez”.

Antes do anúncio, Tim Cook, CEO da Apple, disse que o produto representa como a empresa vê o futuro dos smartphones. O iPhone X é, sem dúvidas, a mudança mais radical pela qual o smartphone da Apple já passou.

As mudanças de design são gritantes. O produto segue a linha das “telas infinitas”, tendência de design industrial que ocupa quase que toda a porção frontal do aparelho com a tela.

No total, são 5,8 polegadas—o que faz dessa tela ainda maior do que a do iPhone 8 Plus, que perde nas dimensões por conta do uso pouco eficiente da frente do produto. A resolução, batizada de Super Retina, é de 2.436 x 1.125 pixels.

Com isso, o produto tem a maior densidade de pixels que um iPhone já teve, são 458 pixels por polegada de tela. O display usará tecnologia OLED—que promete entregar pretos mais profundos e maior fidelidade de cores.

Para retirar o botão frontal, que também abrigava o leitor de digitais, a Apple trouxe uma nova tecnologia. O Face ID usa sensor biométrico que identifica o rosto do usuário para autenticação.

No palco, a Apple mostrou como a solução é uma combinação de sensores e alta tecnologia. Com infravermelho, por exemplo, o smartphone será capaz de reconhecer o rosto de uma pessoa mesmo no escuro.

A Apple reforça que a tecnologia é ainda mais segura do que a Touch ID, que usava o sensor de impressões digitais. A empresa alega que as chances de que outra pessoa possa desbloquear seu celular é de uma em um milhão.

Assim como os outros modelos anunciados neste ano, o iPhone X terá suporte para carregar a bateria com tecnologia sem fio.

Câmeras

Assim como o iPhone 8 Plus, o iPhone X traz câmera traseira dupla. Ambas as câmeras de trás têm sensor de 12 megapixels.

Uma nova função na câmera permite controlar a iluminação “como em um estúdio”. Nessa função, o software faz ajustes e simula iluminação artificial de um estúdio na câmera do iPhone X.

Uma novidade é a estabilização óptica em ambas as câmeras traseiras. No iPhone 7 Plus, isso estava disponível apenas para uma das duas câmeras–o que gerou provocações quando a Samsung anunciou o Galaxy Note 8 há poucas semanas.

O iPhone X chega em opções de 64 GB e 256 GB. O preço inicial será de 999 dólares—confirmando as suspeitas de preço alto do produto.

Ele chega depois dos modelos do iPhone 8. A pré-venda será iniciada em 27 de outubro. As entregas do produto começarão apenas no dia 3 de novembro.