iPhone X terá emojis 3D que copiam expressão do usuário

São Paulo — Junto com todas as novidades sobre o iPhone X (veja detalhes do produto aqui), a Apple anunciou algo bem divertido, os animojis. Basicamente, eles são emojis em 3D animados que podem ser personalizados graças à nova câmera frontal que vem no smartphone.

Com a Face ID, tecnologia de reconhecimento facial, será possível fazer com que um animoji reproduza a expressão de uma pessoa. A função estará dentro do iMessage, app de mensagens que vem instalado no iOS. A Face ID será capaz de escanear a expressão do usuário e reproduzir as emoções e movimentações no animoji. Os animojis serão feitos a partir de um emoji existente.

Além da imagem, o usuário poderá enviar som junto. Você poderá, por exemplo, enviar um dos animojis com uma determinada expressão falando alguma frase gravada no smartphone. A essa altura, você já deve ter tido algumas ideias de como usar os animojis com seus amigos.

Na apresentação, um executivo da Apple, demonstrando alto nível de maturidade, criou uma animação com um emoji de cocô falante. Veja a demonstração abaixo.