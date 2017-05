São Paulo — Um material publicado pelo banco alemão Deutsche Bank sugere que o iPhone 8 pode não chegar em 2017. O material foi obtido pelo site Business Insider.

Analistas do banco afirmam em uma nova pesquisa, que o atraso do iPhone 8 pode ser muito pior do que o esperado. Há algumas semanas, fontes da cadeia de produção começaram a discutir sobre o possível adiamento do lançamento do novo iPhone. Agora, no entanto, o Deutsche Bank obteve informações bastante preocupantes para a Apple.

O material publicado pelo banco foi bastante direto: “Um relatório sugere que não haverá iPhone 8 neste ano”. “Diversos relatórios de fontes da cadeia de produção sugerem escassez de componentes essenciais e a existência de desafios técnicos que poderiam atrasar o lançamento do iPhone 8”, diz o material.

O analista Ming-Chi Kuo, da KGI Securities, considerado uma fonte sólida para informações sobre a Apple, acredita que a empresa deve anunciar três smartphones neste ano: iPhone 7s, iPhone 7s Plus e iPhone 8, que seria o mais avançado tecnologicamente.

Por outro lado, Kuo já trabalha com a possibilidade de datas de venda e entrega distintas entre os modelos. Citando “aumento de dificuldades de produção”, o analista acredita que o iPhone 8 deve chegar meses depois dos demais modelos.

Apesar da especulação de atraso, o cenário teria que ser dos mais drásticos para que a Apple tenha um atraso tão grande, empurrando o iPhone 8 até o próximo ano.

O smartphone deve chegar para comemorar os dez anos de anúncio do produto. A Apple deve entregar um produto com design completamente novo, com melhor aproveitamento da porção frontal–as “telas infinitas” são a tendência de 2017, afinal. Funcionalidades de realidade aumentada também têm sido especuladas nos últimos meses.

As versões “s”, no entanto, devem trazer apenas pequenas melhorias em relação ao modelo atual.