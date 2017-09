iPhone 8 chega com botão frontal e design tradicional

São Paulo – Em sua primeira apresentação no Steve Jobs Theater, a Apple mostrou ao mundo duas novas versões do iPhone. Com botão físico na parte frontal e design bastante familiar, o iPhone 8 chegará em dois tamanhos, o tradicional e o Plus. Pela primeira vez desde que a tradição se iniciou, em 2009, a Apple não trouxe uma versão S.

De forma geral, o iPhone 8 é bastante próximo em vários quesitos do iPhone 7. A mudança mais considerável de design, por exemplo, é a chegada da traseira de vidro—a última vez que o material foi usado na parte de trás foi no iPhone 4s.

O iPhone 8 será oferecido em dois tamanhos. A versão regular vem com tela de 4,7 polegadas. O iPhone 8 Plus, por sua vez, terá tela de 5,5 polegadas. Ou seja, em comparação ao iPhone 7, nada mudou. As mudanças ficaram por conta do iPhone X.

Por dentro, ele virá com o novo chip da Apple, o A11 Bionic. Como é de se esperar, o chip entrega melhor performance e processamento do que a versão atual de processadores usada no iPhone 7.

O iPhone 8 Plus continuará vindo com câmera dupla e sensores de 12 megapixels. O iPhone 8, por outro lado, continuará com a câmera simples—também com sensor de 12 megapixels.

Pela primeira vez, o smartphone da Apple terá carregamento de bateria sem fio. Estabelecimentos comerciais, como hotéis da rede Ibis, fecharam parcerias com a Apple para que a tecnologia esteja disponível para donos do iPhone 8.

No visual, o produto ganhou uma nova cor para o acabamento. Ele será vendido em silver (prata), space gray (cinza escuro) e gold (ouro).

Os produtos terão armazenamento de 64 GB e 256 GB. As vendas começam nesta semana e as primeiras entregas ficam para o dia 22 de setembro. O Brasil não faz parte da lista inicial de países que receberão o iPhone 8.

Uma grande novidade é capacidade do iPhone de lidar com realidade aumentada—conceito aplicado quando combinamos elementos virtuais no mundo real, como o jogo Pokémon Go.