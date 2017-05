Instagram vai incluir Stories em buscas por lugares ou hashtags

São Paulo – O Instagram anunciou na terça-feira, 23, que vai incluir as Stories – publicações que ficam no ar por apenas 24 horas – em seus serviços de busca.

Com a atualização, que está sendo disponibilizada para os usuários do aplicativo nos sistemas operacionais Android e iOS, será possível buscar e encontrar as Stories por filtros como localização ou hashtags específicas.

O objetivo é facilitar a busca por conteúdo específico. Aneis com Stories agrupados por localização ou hashtags vão estar disponíveis no topo da aba Explore.

A seleção é feita com base nos adesivos de localização ou hashtag. Além disso, caberá ao usuário escolher se a história aparecerá nas buscas ou não.

Para isso, basta selecionar o X na lista de visualizações do Stories.Caso o conteúdo seja adicionado às buscas, o Instagram vai informar quantas visualizações foram recebidas na ferramenta.

Hoje, o Instagram tem 700 milhões de usuários em todo o mundo – 45 milhões deles estão no Brasil.