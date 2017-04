Instagram Stories mostra lado implacável de Facebook e Zuckerberg

São Paulo – De acordo com os últimos números divulgados pelo Instagram e pelo Snapchat, é possível dizer que o Stories já supera o Snapchat quando o quesito é número de usuários ativos por dia.

A ironia aqui é que o Stories é um recurso visivelmente inspirado no Snapchat—alguns, mais maldosos, diriam que é pura cópia. Se o objetivo de Mark Zuckerberg era destruir o Snapchat (após uma tentativa de aquisição recusada por Evan Spiegel, fundador da Snap), o plano parece estar funcionando.

Dados divulgados hoje pelo Instagram mostram que a função Stories, que traz vídeo e fotos que se apagam depois de 24 horas, já conta com 200 milhões de usuários ativos diariamente. Os dados divulgados pelo Snapchat no final de 2016 mostravam 161 milhões de usuários ativos por dia.

É claro que neste meio tempo, o Snapchat pode ter aumentado em usuários ativos por dia—a empresa deve anunciar números atualizados no início de maio, quando mostrará, pela primeira vez, dados como uma empresa que oferece ações.

O recurso Stories foi anunciado pelo Instagram em agosto de 2016. Desde então, o Snapchat viu o ritmo de crescimento de usuários cair. O último trimestre de 2016 foi o pior em ritmo de crescimento de usuários ativos nos últimos 3 anos.

Se no Snapchat uma luz vermelha se acende, no Instagram o cenário é muito diferente. A primeira divulgação de número de usuários foi em outubro, dois meses após o lançamento do recurso. Lá, eram 100 milhões de usuários ativos por dia.

Em janeiro deste ano, a função Stories já contava com 150 milhões de usuários ativos diariamente. Passados três meses, a empresa anuncia o aumento de 50 milhões, atingindo a marca de 200 milhões de usuários ativos por dia.