Instagram libera função para arquivar fotos

O Instagram se tornou aquela plataforma onde a maioria das pessoas postam as suas melhores fotos. Momentos especiais, viagens inesquecíveis, pratos incríveis, fotos artísticas ou até aquela selfie feita para bombar são os tipos de publicações mais recorrentes na rede.

Sabendo disso, o próprio aplicativo apresentou nesta terça-feira (13) o recurso Archive que permite mover postagens já postadas em um espaço visível apenas para o usuário.

Para editar o perfil e arquivar uma publicação é simples. Basta clicar no ícone “…” na parte superior da postagem e escolher a opção “Arquivo”.

A nova pasta ficará visível no canto superior direito do perfil. Dessa maneira, será possível rever as reações e os comentários de amigos.

Para os indecisos também é possível fazer o movimento reverso e mover um conteúdo arquivado para seu lugar antigo lugar no profile.

As atualizações estão disponíveis para iOS e Android nas versões superiores à 10.21 do app.