Instagram dá golpe final em Snapchat com efeitos animados

São Paulo — O Instagram foi remodelado nos últimos meses e ganhou recursos parecidos com os do Snapchat: a publicação de fotos e vídeos com duração de 24 horas no Stories e o envio de mensagens que desaparecem. Em sua atualização mais recente, o aplicativo deu o golpe final no rival: o lançamento de efeitos animados para fotos e vídeos.

O recurso era algo que ainda levava os internautas a usar o Snapchat, que já tem menos usuários ativos do que o Instagram Stories. Agora, quem quiser pode ficar só com o Instagram instalado no smartphone.

O lançamento foi reportado pelo site TechCrunch, que teve acesso aos recursos novos do Instagram antecipadamente.

O Instagram conta que os recursos de filtros animados são uma resposta para a demanda do público por formas mais divertidas de compartilhar seus momentos com os amigos no app. Os novos filtros de imagens podem ser usados no modo normal de publicação do Stories, no modo Boomerang e também o Instagram Direct (mensagens individuais).

O Instagram Stories tem 200 milhões de usuários ativos diariamente, contra 166 milhões do Snapchat.

O novo recurso do aplicativo de fotos e vídeos deve ser lançado em breve para todos os usuários.

Veja o vídeo de divulgação dos novos efeitos animados do Instagram a seguir.