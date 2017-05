Inspiron Gaming é bonitão e roda jogos pesados com facilidade

São Paulo – O notebook Inspiron Gaming é a mais recente tentativa da Dell de chamar a atenção dos gamers. O design do notebook é o primeiro atributo que impressiona, com teclado retroiluminado na cor vermelha, que combina com o acabamento do produto. Além disso, as teclas WASD – usadas para a movimentação em jogos – ganharam destaque para que o jogador seja mais ágil durante uma partida. Outra característica bacana é o sistema de resfriamento, que inclui coolers com dupla ventilação para que o aparelho suporte games de alta performance.

Como a maioria dos notebooks voltados para gamers, o Inspiron Gaming pode ser montado de acordo com as preferências do usuário. Ele tem opções de processadores de 7ª geração Intel Core (i5 e i7) e a placa de vídeo pode ser a NVIDIA GeForceGTX 1050 ou a GTX 1050 Ti com 4 GB GDDR5 de memória dedicada. O armazenamento também pode varias entre HD de 1 TB ou uma versão híbrida que adiciona um SSD de 256 GB. O notebook pode ter até 16 GB.

Com tela LED antirreflexo Full HD de 15,6 polegadas, o Inspiron Gaming da Dell está à venda no site oficial da marca com preços que variam de 4.997 reais a 6.498 reais.