Inspiron 5000 da Dell promete agradar gamers e empresários

São Paulo – O Inspiron 5000 da Dell é um notebook voltado para usuários exigentes. Isso porque o dispositivo tem configuração avançada, com processador de 7ª geração Intel Core (há a possibilidade de escolher entre um i5 e um i7) e armazenamento interno de 1 TB. Além disso, o aparelho tem memória RAM de 8 GB e uma tela LED de 15,6 polegadas com resolução HD (1.366 x 768 pixels). Uma característica bacana do gadget é o teclado numérico, um recurso que facilita a vida de quem tem um trabalho relacionado à contabilidade.

Para quem gosta de games, o Inspiron 5000 também é uma boa pedida. Ele tem duas opções de placas de vídeo dedicadas: uma AMD Radeon R7 M445 com 2 GB GDDR5 de memória ou uma Radeon R7 M445 com 4 GB GDDR5 de memória. Com a última alternativa é possível executar jogos com altos desempenho gráfico e, até mesmo, aplicações com processamento 3D. Há ainda uma versão do produto sem placa de vídeo dedicada, que, apesar de mais barata, não é indicada para rodar jogos.

O notebook da Dell vem com Windows 10 instalado e três opções de cores: cinza, branco ou vermelho. A faixa de preço do aparelho varia de 2.848 reais a 3.800 reais no site oficial da marca.