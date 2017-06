Hyundai apresenta seu primeiro ônibus elétrico

São Paulo — A Hyundai revelou o seu primeiro ônibus elétrico, após meses de especulação. O veículo é chamado Elec City e deve ser lançado em 2018.

O alcance é uma das limitações dos veículos elétricos. No caso do Elec City, sua autonomia é de até 290 km graças a sua bateria de 256 kWh.

O que é interessante sobre esse ônibus da Hyundai é, também, seu curto tempo necessário para recarga: apenas uma hora, de acordo com a agência de notícias Yonhap.

O Elec City será o primeiro ônibus da montadora a ser produzido em massa na Coreia do Sul. Ainda não se sabe se a empresa planeja levar o veículo para outros países.

Diversas montadoras têm projetos de ônibus elétricos para os próximos anos. Esse é o caso, por exemplo, da Proterra, cujo veículo (Catalyst E2) tem autonomia de até 560 km.

Além de contribuir para reduzir a emissão de poluentes na atmosfera, os ônibus elétricos podem ajudar governos a economizar no longo prazo, de acordo com um estudo da Universidade de Columbia, como indica o site The Verge.