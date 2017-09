Hotmail e Outlook.com sofrem interrupção na Europa

Frankfurt – O serviços de e-mail gratuitos da Microsoft Outlook.com e Hotmail sofreram interrupção na Europa nesta segunda-feira, impedindo usuários enviarem e receberem e-mails por 12 horas.

A interrupção começou às 4h20 (horário de Brasília) e seguia afetando usuários na região quase 12 horas depois, disse a Microsoft em mensagem em seu site de segurança do Office 365.

A Microsoft disse que estava trabalhando para solucionar a interrupção e emitiria uma atualização ainda nesta segunda-feira sobre o status de seus serviços.

“Continuamos investigando para determinar a fonte do problema e identificar os passos de recuperação do serviço”, disse a companhia.

A Microsoft disse que o problema envolveu parte do sistema de equilíbrio de carga do tráfego de internet, que estava engolindo a capacidade dos servidores, apesar de não ter havido aumento aparente no tráfego de usuários.

Os relatos de interrupções foram concentrados na Europa Ocidental e Reino Unido, segundo o site DownDetector.co.uk. Nenhum outro serviço online da Microsoft parece ter sido afetado.