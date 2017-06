Holanda quer lançar o primeiro carro voador até 2018

Não exatamente como imaginávamos, mas o futuro finalmente chegou: teremos os primeiros carros voando por aí já no final do ano que vem – pelo menos, é o que garante uma montadora holandesa. A empresa desenvolveu um modelo híbrido de carro, o PAL-V (Personal Air and Land Vehicle), capaz de rasgar os céus com a mesma eficiência que gastaria o asfalto por aí. Espera-se que a produção comece já em outubro deste ano.

Primo do girocóptero, modelo de aeronave cujas hélices funcionam com a força do vento, o PAL-V conta com hélices retráteis acionadas por um botão no painel e três rodas.

Dentro dele, há espaço para alojar confortavelmente dois passageiros. Para dirigir a belezinha, o piloto deverá contar com licença para dirigir veículos aéreos e também carteira de motorista.

O motor de 100 cavalos faz com que o PAL-V atinja velocidade máxima de 170 km/h na pista. Nas alturas, o desempenho também é igualmente interessante. O carro pode voar até 500 km com o tanque cheio, e a uma altura de 3500 m.

Quem quiser sentir a sensação de voar com seu possante, terá de abrir (bastante) a carteira: a primeira edição da máquina, PAL-V Liberty, custará cerca de 499 mil euros (mais de 1,8 milhão de reais). Mas, calma, haverá outra versão mais em conta: dará para sair voando da Holanda com um PAL-V Liberty Sport pela bagatela de 299 mil libras (cerca de R$ 1,1 milhão).

Para garantir prioridade de compra, os clientes podem depositar uma quantia entre 10 mil e 25 mil dólares – não retornável em caso de desistência. A meta para 2019 é produzir entre 50 e 100 veículos, até chegar a marca das mil unidades em 2020.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da Superinteressante.