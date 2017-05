Headphones Stereo Studio são práticos, coloridos e têm bom preço

São Paulo – Os novos modelos de headphones da linha Stereo Studio, da Pulse, são voltados para quem gosta de praticidade e um visual mais colorido. Os aparelhos se conectam ao smartphone ou notebook via Bluetooth, mas também chegam com o cabo P2 para que o usuário não fique na mão caso a bateria dos fones acabe–a empresa promete até cinco horas de autonomia. No quesito design, os headphones têm revestimento emborrachado e hastes dobráveis, o que facilita o armazenamento em bolsas pequenas.

Outra facilidade do dispositivo é que ele vem com controle integrado, dispensando o uso do smartphone para aumentar o volume, trocar ou parar uma música. Além disso, ele tem microfone para que o usuário use durante chamadas. Disponível nas cores preta/verde, preta/rosa, roxo/rosa e azul/verde, os fones da linha Stereo Studio estão à venda no site da Pulse por 199,90 reais.