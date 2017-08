Hackers postam foto de Bolsonaro em canal de Pabllo Vittar

São Paulo – Na madrugada desta segunda-feira, o canal no YouTube da drag queen Pabllo Vittar foi invadido por hackers e teve seu principal vídeo deletado. Os invasores também substituíram a foto de perfil da conta por uma imagem do deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) sem camisa e segurando um peixe.

O clipe da música “K.O.”, lançado em abril desde ano, somava mais de 100 milhões de visualizações e foi um dos responsáveis pelo impulso na carreira de Vittar, que recentemente fez uma parceria com a cantora Anitta e o DJ Major Lazer.

Até o momento, a drag queen não deu nenhum posicionamento público sobre o caso. A assessoria de imprensa de Vittar afirmou para EXAME.com que já entrou com um pedido no YouTube para conseguir novamente o controle do canal, mas que ainda não obteve uma resposta do site de vídeos.

O assunto repercutiu nas redes sociais e atingiu os Trending Topics mundiais do Twitter nesta manhã através da hashtag “#todoscomPablloVittar”.

.@pabllovittar, obrigado, por realçar a visibilidade LGBTQ, não deixaremos destruir o que você conquistou, força! 👊🏻#todoscomPablloVittar — Nação Bieber (@nacao_bieber) August 28, 2017