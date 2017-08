Hackers ameaçam vazar final de temporada de Game of Thrones

São Paulo – A má fase de segurança digital da HBO continua. Após terem vazado dados dos atores e invadido o perfil no Twitter da emissora, os hackers que roubaram 1,5 terabytes de informações da empresa ameaçam vazar o episódio que marca o final da temporada de sua principal série: Game of Thrones.

O capítulo vai ao ar no próximo domingo e será transmitido nos canais de TV paga da empresa e em seu aplicativo. Em troca de mensagens com a equipe do site Mashable, os hackers fazem parte do grupo chamado “Mr. Smith” e exigem uma negociação com pagamentos em Bitcoin, uma criptomoeda difícil de ser rastreada. O pagamento para silenciar os hackers seria de 6,5 milhões de dólares.

Porém, a HBO não está disposta a fechar um acordo com o grupo de hackers e não quis comentar o caso. “Não estamos nos comunicando com os hackers e não vamos comentar toda vez que uma nova informação for liberada”, informou a companhia, em comunicado.

Os hackers não disseram quando iriam vazar o último capítulo da sétima temporada de Game of Thrones, mas um real impacto só pode ser feito se ele chegar à web antes da exibição, no próximo domingo.