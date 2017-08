Guia do transporte público, Moovit chega a 1,5 mil cidades

São Paulo – O aplicativo israelense Moovit, conhecido por ser um guia do transporte público em grandes cidades, anunciou na terça-feira, 22, que chegou à marca de 1.500 cidades mapeadas em todo o mundo.

Em nota enviada à imprensa na terça-feira, 22, a empresa diz que a 1.500ª cidade mapeada foi Dayton, no Estado norte-americano de Ohio.

Em média, o aplicativo ganha uma nova cidade a cada 15 horas – a próxima a chegar no Brasil será Volta Redonda.

Hoje, o Brasil tem cerca de 150 cidades mapeadas no aplicativo. Isso acontece porque o aplicativo usa dados públicos das cidades que está presente com as colaborações de uma equipe de 180 mil voluntários ao redor do mundo.

Hoje, o aplicativo reúne sugestões de caminhos para ônibus, trens, metrôs, balsas e até mesmo aplicativos de carona paga como o Uber.

Além disso, a empresa lançou no Brasil no primeiro semestre o Moovit Carpool, serviço de compartilhamento de corridas, que une passageiros e motoristas interessados em economizar na gasolina.

A diferença do Carpool para o Uber ou o 99 é que os motoristas não podem fazer mais de duas corridas por dia, sendo incapazes de transformar o carro em instrumento de trabalho.