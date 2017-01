Governo publica senhas de redes sociais por engano no Twitter

São Paulo — Em um pequeno acidente online, o Palácio do Planalto distribuiu pelo Twitter um documento com as senhas para redes sociais do governo. Lá estavam logins para Facebook, Twitter, Instagram e até contas do Gmail. A informação foi publicada pelo Radar On-Line, coluna de VEJA.

A mensagem publicada no Twitter levou como anexo, por engano, um documento hospedado no Google Drive–plataforma de hospedagem na nuvem. O documento servia como uma central de senhas–algo pouco seguro para se fazer.

As senhas ainda mostram que segurança digital não é uma prioridade para a equipe. Uma das senhas era extremamente simples e pouco segura: planaltodotemer2016. Ao lado, de acordo com o Radar On-Line, vinha um aviso em caixa alta que pedia para que a senha nunca fosse alterada.

Após perceber o erro, a equipe apagou a mensagem com o link que havia sido publicado no Twitter. Agora, para acessar o documento é preciso ter autorização, exigência que não existia antes–outro erro de segurança básico.