Google quer bloquear anúncios “incômodos” no Chrome

A Google trabalha para bloquear anúncios publicitários “incômodos” em seu navegador, o Chrome, como parte de um esforço mais amplo do setor para filtrar determinados tipos de mensagens de marketing que geram reclamações.

“Acreditamos que os anúncios on-line devem ser melhores, por isso participamos da Coalizão por Melhores Anúncios, um grupo da indústria dedicado a melhorar estes anúncios”, disse em uma publicação de um blog Sridhar Ramaswamy, vice-presidente sênior da Google.

“De acordo com a Coalizão e com outros grupos da indústria, planejamos que o Chrome deixe de mostrar nos sites os anúncios [incluindo os pertencentes ou publicados pela Google] que não cumprirem com os padrões de melhores anúncios no início de 2018”.

A medida da Google, que está funcionando há algum tempo, poderia reduzir alguns anúncios publicados pela empresa e afetar o seu próprio lucro, mas de forma global tenta melhorar a experiência na web e desestimular que terceiros criem bloqueadores de anúncios, o que poderia ter um impacto ainda mais significativo.

Ramaswamy assinalou que os anúncios “incômodos” levam algumas pessoas a usar os bloqueadores que evitam todo o conteúdo publicitário, prejudicando os rendimentos dos criadores de conteúdo.

“A grande maioria dos criadores de conteúdo on-line financia o seu trabalho com a publicidade”, declarou Ramaswamy. “Isso significa que querem que os anúncios publicados em seus sites seja convincentes, úteis e atrativos, que as pessoas queiram ver e interagir”.

Mas assinalou que “é muito comum que as pessoas encontrem anúncios incômodos na web, como os que emitem música inesperadamente ou que obrigam a esperar 10 segundos antes de que se possa ver o conteúdo da página”.

A Google é o membro fundador da Coalizão.