Google mostra que seu futuro é inteligência artificial

São Paulo – Se o Google ganhou notoriedade graças às buscas, seu futuro parece muito mais brilhante. A empresa mostrou hoje, na abertura de sua conferência para desenvolvedores, o Google I/O, como quer fazer com que a inteligência artificial perpetue seu posto de uma das principais empresas do mundo (não só da tecnologia).

Com mais de 2 bilhões de dispositivos com Android rodando, o Google (ou Alphabet, a sua holding), quer ir além. Um dos anúncios mais significativos foi a chegada do Google Assistente ao iPhone, mostrando a ambição de não se restringir ao ecossistema que criou. O produto já estava disponível em seu sistema, principalmente no Pixel, smartphone da empresa.

Por sua vez, as funcionalidades do assistente foram expandidas. Agora, ele é capaz de reconhecer objetos graças ao Google Lens, um novo recurso de inteligência artificial. A promessa é que, ao observar o mundo por meio da câmera, o assistente mostre na tela informações relevantes ao usuário.

Uma novidade simples e prática (para caramba) é a capacidade de fazer login em uma rede Wi-Fi somente ao “ler” o nome da rede e a senha por meio da câmera.

Aos poucos, a inteligência artificial fica mais versátil e permeia uma quantidade maior de produtos da empresa. O Fotos, app para fotos (jura?), é um dos grandes exemplos.

O aplicativo poderá fazer recomendação de envio de fotos às pessoas que aparecem nela—o app já é capaz de reconhecer quem está em uma foto. Uma funcionalidade de biblioteca compartilhada também é útil e deve poupar tempo de quem odeia ficar passando as fotos de um evento social por meio do WhatsApp ou qualquer outro app de comunicação.

Em um cenário máximo, o objetivo do Google é usar o Fotos para substituir o seu rolo de câmera oficial—como bem observa o The Verge. A empresa ainda afirma que trará ferramentas avançadas de edição. Uma função seria de remover objetos de fotografias.

Um novo produto, interessante, vai ajudar pessoas a encontrar empregos. A demonstração do Google for Jobs mostrou uma experiência simples e bastante personalizada.

Vagas de emprego serão exibidas no buscador. Entre as informações exibidas está o tempo de deslocamento entre a casa e o local de trabalho, algo simples e crucial ao se procurar um trabalho. Para mais informações sobre o Google for Jobs, veja esta matéria que publicamos sobre o assunto.

Android O

O palco também serviu para informações sobre a próxima versão do Android, apelidada, por ora, de O—em algum momento será revelado o nome oficial, que será de um doce iniciado pela letra O.

A primeira versão de testes do Android O começa a ser liberado hoje a desenvolvedores. O Google afirma que o foco desta versão é em questões “vitais”. Entre elas, duração da bateria, tempo de inicialização do smartphone e estabilidade.

Se o ataque virtual da semana passada mostrou algo ao mundo é que segurança é extremamente vital. O Google trabalhou no sentido de deixar smartphones com Android mais seguros.

Em tese, apps disponíveis na loja virtual do Google são seguros e livres de pragas virtuais. Mesmo assim, uma nova função, batizada de Google Play Protect, fará uma varredura final antes de instalar um novo aplicativo no smartphone Android.

A data de lançamento oficial do Android O, no entanto, não foi divulgada pela empresa ainda.