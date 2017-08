Google Maps vai ajudar você a encontrar uma vaga

São Paulo — O Google Maps agora ajudará motoristas a encontrar uma vaga para deixar o carro.

O recurso já existia fora do Brasil. A novidade é que, agora, ele estará funcionando nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Para ter acesso ao recurso, o usuário deve atualizar seu app do Google Maps para iPhone ou Android.

O aplicativo do Google mostrará ao piloto qual o grau de dificuldades para encontrar vagas no endereço de destino. As informações são exibidas no “card” que dá previsão de tempo de deslocamento, entre outras informações.

A dificuldade de encontrar vagas é exibida em três níveis: fácil, médio ou difícil. O Google informa que as classificações são obtidas a partir de histórico de dados e uso de técnicas de machine learning.

