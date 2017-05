Google indica os 12 melhores apps para Android

São Paulo — O Google indicou quais são os 12 melhores apps para Android, de acordo com diferentes critérios, durante sua conferência anual para desenvolvedores, o Google I/O. Os aplicativos em questão são os vencedores do prêmio chamado Google Play Awards 2017.

O melhor aplicativo do ranking foi o Memrise. Ele se propõe a ensinar idiomas por meio de jogos, ou seja, é um rival do Duolingo. Ele foi escolhido por ter design bonito e grande apelo para os usuários.

O app de startup que mais chamou a atenção do Google foi o Hooked. Basicamente, ele conta histórias de suspense via chat.

O IFTTT, um app de automatização de tarefas, como receber notificações sobre previsão do tempo ou notícias ou mesmo ligar a sua da sala da sua casa quando você chega, foi apontado pelo Google como o melhor no quesito acessibilidade, uma vez que pode ajudar pessoas com necessidades especiais.

Confira abaixo a lista completa dos aplicativos destacados pelo Google em cada uma das 12 categorias selecionadas pela empresa.

Melhor app: Memrise

Melhor jogo: Transformers: Forged to Fight

App de startup: Hoocked

App Indie: Mushroom 11

Melhor app para TV: Red Bull TV

Melhor app para realidade aumentada: Woorld

Melhor app infantil: Animal Jam – Play Wild

Melhor jogo multiplayer: Hearthstone

Melhor app de impacto social: ShareTheMeal

Melhor app de acessibilidade: IFTTT

Melhor app de realidade virtual: Virtual Virtual Reality

Melhor app para relógios com Android Wear: Runtastic